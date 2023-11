Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Внаслідок обстрілу в неділю, 12 листопада, в Херсоні практично знищена обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Фотографії наслідків обстрілу виклала у соцмережах пресслужба голови обладміністрації Олександра Прокудіна.

"️Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань – в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я", – розказав Прокудін.

Херсонське видання "Мост" вказує, що восени 2022 року під час відступу з правобережжя росіяни розграбували бібліотеку Гончара, вивізши звідти колекцію краєзнавчих фондів, а уже 19 листопада 2022 року будівля вперше постраждала від обстрілів. Тоді від вибухової хвилі у бібліотеці повилітали шибки.

У грудні 2022 року будівлю вирішили законсервувати.

Потім було ще щонайменше два обстріли – у серпні та жовтні 2023 року. Під час останнього згорів один з поверхів бібліотеки.

The regional library in Kherson came under rocket fire again this morning.

But this time devastating.

The entire building was destroyed from the inside. pic.twitter.com/zLwsZ0ET05