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Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 09:48
Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу - Фото
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок обстрілу в неділю, 12 листопада, в Херсоні практично знищена обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Фотографії наслідків обстрілу виклала у соцмережах пресслужба голови обладміністрації Олександра Прокудіна.

"️Херсон знову під вогнем окупантів. Одне з влучань – в обласну бібліотеку імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я", – розказав Прокудін.

Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Херсонське видання "Мост" вказує, що восени 2022 року під час відступу з правобережжя росіяни розграбували бібліотеку Гончара, вивізши звідти колекцію краєзнавчих фондів, а уже 19 листопада 2022 року будівля вперше постраждала від обстрілів. Тоді від вибухової хвилі у бібліотеці повилітали шибки.

У грудні 2022 року будівлю вирішили законсервувати.

Потім було ще щонайменше два обстріли – у серпні та жовтні 2023 року. Під час останнього згорів один з поверхів бібліотеки.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко своєю чергою повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Дніпровського району Херсона одна людина загинула і одна поранена.

"Армія РФ вдарила по приватному сектору. Чоловік 64 років на цей момент перебував на подвір'ї. Він помер на догоспітальному етапі. 64-річна жінка ушпиталена", – розказав Мрочко.

Андрій Водяний
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