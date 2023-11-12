Россияне уничтожили библиотеку Гончара в Херсоне: фото последствий обстрела

В результате обстрела в воскресенье, 12 ноября, в Херсоне практически уничтожена областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара. Фотографии последствий обстрела выложила в соцсетях пресс-служба главы обладминистрации Александра Прокудина.

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"️Херсон снова под огнем оккупантов. Одно из попаданий – в областную библиотеку имени Гончара. В здании – существенные разрушения. Также возник пожар. Спасатели более полутора часов укрощали пламя", — рассказал Прокудин.



Херсонское издание "Мост" указывает, что осенью 2022 года при отступлении с правобережья россияне разграбили библиотеку Гончара, вывезли оттуда коллекцию краеведческих фондов, а уже 19 ноября 2022 года здание впервые пострадало от обстрелов. Тогда от взрывной волны в библиотеке вылетели стекла.

В декабре 2022 года здание решили законсервировать.

Затем последовали еще минимум два обстрела – в августе и октябре 2023 года. Во время последнего сгорел один из этажей библиотеки.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в свою очередь сообщил, что в результате утренних обстрелов Днепровского района Херсона один человек погиб и один ранен.

"Армия РФ ударила по частному сектору. Мужчина 64 лет на данный момент находился во дворе. Он умер на догоспитальном этапе. 64-летняя женщина госпитализирована", – рассказал Мрочко.

11 ноября, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона.

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: достанут где угодно.

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