РФ заявила об отступлении на левом берегу Днепра в Херсонской области, а потом опровергли

Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства страны-агрессора.

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Россияне заявляют, что "оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".

Отмечается, что после "перегруппировки" будет "высвобождена часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях".

Проверить достоверность этого заявления пока невозможно.

Украинское командование еще не подтверждало факт отступления врага в Херсонской области.

Спустя несколько минут после заявления о "перегруппировки" пропагандистские ресурсы РФ написали, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно".

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