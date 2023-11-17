В Херсонской области на левом берегу Днепра Силы обороны уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.
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На записи можно увидеть уничтожение вражеской системы сбросами боеприпасов с дронов.
В результате атак украинских воинов "Солнцепек" был уничтожен.
СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".
- Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".
- Россияне уничтожили библиотеку Гончара в Херсоне: фото последствий обстрелов.
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