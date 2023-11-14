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Єрмак каже Заходу: ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Генштаб досі мовчить

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14.11.2023, 11:26
Єрмак каже Заходу: ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Генштаб досі мовчить - Фото
Андрій Єрмак (Фото: Hudson Institute/Х)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в американському недержавному аналітичному центрі Hudson Institute, заявив, що Сили оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. 

"Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим", – цитує його виступ пресслужба Офісу президента.

За його словами, Сили оборони пройшли 70% дистанції, контрнаступ триває.

Уже близько місяця українські військові, ймовірно, утримують новий плацдарм на лівобережжі Херсонської області, тривають важкі бої.

Про те, що Силам оборони вдалося закріпитися в районі селища Кринки, повідомляють як українські, так і російські ЗМІ, а також американський інститут вивчення війни (ISW). Офіційно керівництво ЗСУ не коментує цього, заявляючи лише, що бойова робота Сил оборони триває.

Карта: deepstate

Учора, 13 листопада, Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра на Херсонщині, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється, як випущена помилково".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти заявили про свій "відхід" із лівобережжя Херсонщини, щоб "спровокувати реакцію Сил оборони".

"Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не сталася", – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Дивіться також: "Рік. Херсон". Як відбувався контрнаступ, страх росіян перед словом "оточення" – відео

Мілана Головань
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війнаАндрій ЄрмакХерсонщина
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