Ермак говорит Западу: ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Генштаб еще молчит

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute, заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

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"Мы решительно преданы восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все Вооруженные Силы Украины, захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым", – цитирует его выступление пресс-служба Офиса президента.

По его словам, Силы обороны прошли 70% дистанции, контрнаступление продолжается.

Уже около месяца украинские военные, вероятно, удерживают новый плацдарм на левобережье Херсонской области, продолжаются тяжелые бои.

О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментирует это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается.

Вчера, 13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".

"Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала", – сказала она в эфире национального телемарафона.

11 ноября, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона.

Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: достанут где угодно.

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