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Ермак говорит Западу: ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Генштаб еще молчит

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 11:26
Ермак говорит Западу: ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Генштаб еще молчит - Фото
Андрей Ермак (Фото: Hudson Institute/Х)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute, заявил, что Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра. 

"Мы решительно преданы восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все Вооруженные Силы Украины, захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым", – цитирует его выступление пресс-служба Офиса президента.

По его словам, Силы обороны прошли 70% дистанции, контрнаступление продолжается.

Уже около месяца украинские военные, вероятно, удерживают новый плацдарм на левобережье Херсонской области, продолжаются тяжелые бои.

О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментирует это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается.

Карта: deepstate

Вчера, 13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".

"Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала", – сказала она в эфире национального телемарафона.

Смотрите также: "Год. Херсон". Как происходило контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео

Милана Головань
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