Війна може закінчитися різко, пробігли 70 метрів зі 100, останні найскладніші — голова ОП

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України може закінчитися несподівано. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна.

"Вона може закінчитися дуже несподівано. На це впливають безліч факторів. Хотілося б якнайшвидше. Не можу сказати нічого сенсаційного, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то ми вже побігли 70 метрів. Останні 30 є найскладнішими", — сказав Єрмак.

Чиновник зазначив, що "якщо ти вже вважаєш себе переможцем, то можна програти".

Читайте також: У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.