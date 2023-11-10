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Війна може закінчитися різко, пробігли 70 метрів зі 100, останні найскладніші — голова ОП

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10.11.2023, 13:27
Війна може закінчитися різко, пробігли 70 метрів зі 100, останні найскладніші — голова ОП - Фото
Андрій Єрмак (Фото: скриншот з відео)

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України може закінчитися несподівано. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна.

"Вона може закінчитися дуже несподівано. На це впливають безліч факторів. Хотілося б якнайшвидше. Не можу сказати нічого сенсаційного, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то ми вже побігли 70 метрів. Останні 30 є найскладнішими", — сказав Єрмак.

Чиновник зазначив, що "якщо ти вже вважаєш себе переможцем, то можна програти".

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Дмитро Гриниченко
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