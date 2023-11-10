Війна може закінчитися різко, пробігли 70 метрів зі 100, останні найскладніші — голова ОП
10.11.2023, 13:27
Андрій Єрмак (Фото: скриншот з відео)
Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що війна Росії проти України може закінчитися несподівано. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, ніхто не знає, коли закінчиться війна.
"Вона може закінчитися дуже несподівано. На це впливають безліч факторів. Хотілося б якнайшвидше. Не можу сказати нічого сенсаційного, але якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то ми вже побігли 70 метрів. Останні 30 є найскладнішими", — сказав Єрмак.
Чиновник зазначив, що "якщо ти вже вважаєш себе переможцем, то можна програти".
- Раніше головком ЗСУ Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневрений тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО. Головком визнав прогалини із призовом, що дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
Читайте також: У Байдена відреагували на заяву Залужного про глухий кут на фронті: Потрібне рішення Конгресу
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі