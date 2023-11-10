Война может закончиться резко, пробежали 70 метров из 100, последние самые сложные — ОП
10.11.2023, 13:27
Андрей Ермак (Фото: скриншот с видео)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины может закончиться неожиданно. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.
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По его словам, никто не знает, когда закончится война.
"Она может закончиться очень неожиданно. На это влияют множество факторов. Хотелось бы как можно скорее. Не могу сказать ничего сенсационного, но если сравнивать с забегом на 100 метров, то мы уже побежали 70 метров. Последние 30 являются самыми сложными", — сказал Ермак.
Чиновник отметил, что "если ты уже считаешь себя победителем, то можно проиграть".
- Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат и для успеха нужно снова вернуть манёвренный тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий, а истребители F-16 уже будут менее полезны, чем если бы их предоставили ранее, поскольку Россия улучшила ПВО. Главком признал пробелы с призывом, позволяющие уклоняться, "пытаемся исправить".
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