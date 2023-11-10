Война может закончиться резко, пробежали 70 метров из 100, последние самые сложные — ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины может закончиться неожиданно. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, никто не знает, когда закончится война.

"Она может закончиться очень неожиданно. На это влияют множество факторов. Хотелось бы как можно скорее. Не могу сказать ничего сенсационного, но если сравнивать с забегом на 100 метров, то мы уже побежали 70 метров. Последние 30 являются самыми сложными", — сказал Ермак.

Чиновник отметил, что "если ты уже считаешь себя победителем, то можно проиграть".

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