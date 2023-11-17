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Морпіхи ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра під Херсоном: деталі операції та втрати РФ

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17.11.2023, 08:40
Морпіхи ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра під Херсоном: деталі операції та втрати РФ - Фото
Морпіхи ЗСУ (Фото: Командування Морської піхоти ЗСУ)

У Морській піхоті Збройних Сил України заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомили у командуванні Морської піхоти.

Військові заявляють, що внаслідок заздалегідь спланованої операції українські воїни провели серію успішних атак на лівому березі Дніпра.

Морпіхам та іншим підрозділам Сил оборони вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

За час операції росіяни втратили 1216 людей убитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема БТР та БМП, дев'ять РСЗВ, 14 плавзасобів та 15 одиниць спеціальної техніки. 

Також було вражено чотири командні пункти, 29 складів з боєприпасами, нейтралізовано 135 FPV-дронів та п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

"Українські морські піхотинці завдають вогневої поразки на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога", – сказано в повідомленні.

Фронт у Херсонській області (Мапа: Military Land)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в американському недержавному аналітичному центрі Hudson Institute, заявив, що Сили оборони взяли та утримують "плацдарм" на лівому березі Дніпра. Про те, що Силам оборони вдалося закріпитися у районі селища Кринки, повідомляють як українські, так і російські ЗМІ, а також американський Інститут вивчення війни (ISW). Офіційно керівництво ВСУ не коментувало це, заявляючи лише, що бойова робота Сил оборони триває і увага ЗМІ до бойових дій там лише шкодить.

13 листопада, Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як випущена помилково". Представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти заявили про свій "відхід" із лівобережжя Херсонської області, щоб "спровокувати реакцію Сил оборони".

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Дмитро Гриниченко
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