Морпехи ВСУ закрепились на левом берегу Днепра под Херсоном: детали операции и потери РФ
В Морской пехоте Вооруженных Сил Украины заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в командовании Морской пехоты.
Военные заявляют, что в результате заранее спланированной операции, украинские воины провели серию успешных атак на левом берегу Днепра.
Морпехам и другим подразделениям Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
За время операции россияне потеряли 1216 человек убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, девять РСЗО, 14 плавсредств и 15 единиц специальной техники.
Также были поражены четыре командных пункта, 29 складов с боеприпасами, нейтрализовано 135 FPV-дронов и пять беспилотников оперативно тактического уровня.
"Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага", — сказано в сообщении.
13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно". Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".
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