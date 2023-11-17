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Морпехи ВСУ закрепились на левом берегу Днепра под Херсоном: детали операции и потери РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 08:40
Морпехи ВСУ закрепились на левом берегу Днепра под Херсоном: детали операции и потери РФ - Фото
Морпехи ВСУ (Фото: Командование Морской пехоты ВСУ)

В Морской пехоте Вооруженных Сил Украины заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в командовании Морской пехоты.

Военные заявляют, что в результате заранее спланированной операции, украинские воины провели серию успешных атак на левом берегу Днепра.

Морпехам и другим подразделениям Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

За время операции россияне потеряли 1216 человек убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, девять РСЗО, 14 плавсредств и 15 единиц специальной техники.

Также были поражены четыре командных пункта, 29 складов с боеприпасами, нейтрализовано 135 FPV-дронов и пять беспилотников оперативно тактического уровня. 

"Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага", — сказано в сообщении.

Фронт в Херсонской области (Карта: Military Land)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, выступая в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute, заявил, что Силы обороны взяли и удерживают "плацдарм" на левом берегу Днепра. О том, что Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки, сообщают как украинские, так и российские СМИ, а также американский институт изучения войны (ISW). Официально руководство ВСУ не комментировало это, заявляя лишь, что боевая работа Сил обороны продолжается и внимание СМИ к боевым действиям там только вредит.

13 ноября, Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется, как выпущенная ошибочно". Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты заявили о своем "отходе" с левобережья Херсонской области, чтобы "спровоцировать реакцию Сил обороны".

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Дмитрий Гриниченко
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