У розвідці допускають перегрупування окупантів на лівому березі Дніпра під Херсоном

Представник Головного управління розвідки Євгеній Єрін припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах. Про це він заявив в ефірі Радіо Свободи.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", – сказав він.

За його словами, українські військові продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

Сьогодні, 17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

13 листопада, Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як випущена помилково".

Читайте також: Макрон заявив, що грудень буде вирішальним, оскільки Україна бореться у контрнаступі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.