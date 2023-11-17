У розвідці допускають перегрупування окупантів на лівому березі Дніпра під Херсоном
Представник Головного управління розвідки Євгеній Єрін припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення Сил оборони на декількох плацдармах. Про це він заявив в ефірі Радіо Свободи.
"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", – сказав він.
За його словами, українські військові продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.
Сьогодні, 17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 13 листопада, Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як випущена помилково".
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