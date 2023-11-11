Макрон заявив, що грудень буде вирішальним, оскільки Україна бореться у контрнаступі

Наступний місяць "буде вирішальним", оскільки Україна "щосили намагається" деокупувати свої території у контрнаступальних операціях, заявив президент Франції Емманюель Макрон. Для України "ще не час" сідати за стіл переговорів, але такий час для "чесних і хороших" переговорів з РФ може настати, розповів він в інтерв'ю BBC.

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Макрон повідомив, що "обов’язком" його країни та всіх країн є підтримка України в її обороні. Але він також заявив, що наступний місяць "буде вирішальним", оскільки Україна "щосили намагається повернути втрачену землю під час контрнаступальних операцій".

Президент Франції заявив, що для України "ще не час" сідати за стіл переговорів, і підкреслив, що рішення вести переговори тільки за Києвом.

Але він додав, що може настати час "провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією".

Також Макрон сказав, якщо Росії дозволять виграти війну, то "ви матимете нову імперську державу" в Європі, котра може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія та Казахстан, а також усьому континенту.

"Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм те, що Росія робить [в Україні]", – зазначив президент Франції.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі.

Президент повідомив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять із необхідності повного виведення російських військ із суверенної території України.

За участю головнокомандувача Валерія Залужного вийшло три публікації у The Economist щодо ситуації у війні - ось їх стисле викладення.

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