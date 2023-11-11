Макрон заявил, что декабрь будет решающим, поскольку Украина борется в контрнаступлении

Следующий месяц "будет решающим", поскольку Украина "изо всех сил пытается" деоккупировать свои территории в контрнаступательных операциях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Для Украины "еще не пора" садиться за стол переговоров, но такое время для "честных и хороших" переговоров с РФ может наступить, рассказал он в интервью BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Макрон сообщил, что "долгом" его страны и всех стран является поддержка Украины в ее обороне. Но он также заявил, что следующий месяц "будет решающим", поскольку Украина "изо всех сил пытается вернуть потерянную землю во время контрнаступательных операций".

Президент Франции заявил, что для Украины "еще не время" садиться за стол переговоров и подчеркнул, что решение вести переговоры только за Киевом.

Но он добавил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Также Макрон сказал, если России разрешат выиграть войну, то "у вас будет новое имперское государство" в Европе, которое может угрожать другим бывшим советским государствам, таким как Грузия и Казахстан, а также всему континенту.

"Потому что безусловно это империализм и колониализм то, что Россия делает [в Украине]", – отметил президент Франции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности.

Президент сообщил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

При участии главнокомандующего Валерия Залужного вышли три публикации в The Economist по ситуации в войне - вот их краткое изложение.

Читайте также: Макрон "выстрелил себе в ногу" своим отношением к России – Politico

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.