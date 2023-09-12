Макрон "выстрелил себе в ногу" своим отношением к России – Politico

Несмотря на поворот в политике президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении России, его предыдущее поведение "оставило свой след" и "затмило" оказанную поддержку Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных французских дипломатов.

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Издание пишет, что, несмотря на определенный поворот в политике президента Франции в отношении России, предыдущие "дипломатические серенады" Макрона в адрес российского диктатора Владимира Путина оставили свой след.

По словам одного из французских дипломатов, Макрон "выстрелил себе в ногу", делая слишком много обращений в Москву, заявив журналистам, что "Россию не следует унижать".

Дипломат отметил, что в первые месяцы войны это поведение Макрона "затмило" то, что Франция делала по военной поддержке и европейскому единству.

"Макрон упустил свой Черчиллевский момент", – высказался более прямо другой французский дипломат, передает издание.

Издание отмечает, что правительство Макрона "ведет огонь на нескольких фронтах" в пользу Украины: расширение ЕС, военная поддержка и НАТО.

В этом же месяце администрация Макрона объявила о начале переговоров по подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной после саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы не наивны, мы сделали большой шаг… но мы не обманываем себя, что люди подумают, что Франция изменилась за одну ночь", – сказал третий французский дипломат.

В 2023 году немецкое издание Bild получило доступ к переговорам канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Макрона в начале войны РФ против Украины.

31 мая Макрон принес извинения странам Восточной Европы за то, что Франция уделяла мало внимания их предупреждениям об угрозе со стороны России.

В июле стало известно, что Франция уже передала Украине несколько дальнобойных ракет SCALP, украинские войска смогут использовать SCALP только в пределах международно признанных границ Украины.

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