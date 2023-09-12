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Макрон "вистрілив собі у ногу" своїм ставленням до Росії – Politico

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 22:55
Макрон
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Попри поворот у політиці президента Франції Емманюеля Макрона щодо Росії, його попередня поведінка "залишила свій слід" та "затьмарила" надану підтримку Україні. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на анонімних французьких дипломатів.

Видання пише, що попри певний поворот у політиці президента Франції щодо Росії, попередні "дипломатичні серенади" Макрона на адресу російського диктатора Володимира Путіна залишили свій слід.

За словами одного з французьких дипломатів, Макрон "вистрелив собі в ногу", роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що "Росію не слід принижувати".

Дипломат зазначив, що у перші місяці війні ця поведінка Макрона "затьмарила" те, що Франція робила щодо військової підтримки та європейської єдності.

"Макрон упустив свій Черчиллівський момент", – висловився більш прямо інший французький дипломат, передає видання.

Видання зауважує, що наразі уряд Макрона "веде вогонь на кількох фронтах" на користь України: розширення ЄС, військова підтримка та НАТО.

Цього ж місяця адміністрація Макрона оголосила про початок переговорів про підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною після саміту НАТО у Вільнюсі.

"Ми не наївні, ми зробили великий крок… але ми не обманюємо себе, що люди подумають, що Франція змінилася за одну ніч", — сказав виданню третій французький дипломат.

  • У 2023 році німецьке видання Bild отримало доступ до переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Макрона на початку великої війни РФ проти України.
  • 31 травня Макрон вибачився перед країнами Східної Європи за те, що Франція приділяла замало уваги їхнім попередженням щодо загрози з боку Росії.
  • У липні стало відомо, що Франція вже передала Україні кілька далекобійних ракет SCALP, українські війська зможуть використовувати SCALP лише у межах міжнародно визнаних кордонів України.

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Артем Джеріпа
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війнаволодимир путінЕмманюель МакронФранціядипломатіявінстон черчилль
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