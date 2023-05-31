Макрон вибачився перед країнами Східної Європи за недооцінювання загрози з боку Росії

Президент Франції Емманюель Макрон вибачився перед країнами Східної Європи за те, Франція приділяла замало уваги їхнім попередженням щодо загрози з боку Росії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова Макрона під час форуму GLOBSEC у Братиславі, Словаччина.

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Видання пише, що президент Франції запропонував східноєвропейським країнам mea cullpa (укр. "моя провина", формула покаяння і сповіді. – Ред.).

Він заявив, що Франція мала приділяти більше уваги цим державам на тлі їх попереджень про войовничу Росію перед її широкомасштабним вторгненням в Україну.

Макрон сказав, що розділення між "Старою" та "Новою" Європою не має бути. Зокрема, він мав на увазі розбіжності між західними та східними членами Євросоюзу щодо таких питань як Росія.

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"Деякі казали, що ви втратили можливість помовчати. ​​Я думаю, що ми також втратили можливість послухати вас. Цей час закінчився", – сказав він.

Цими словами Макрон натякнув на заяву Жака Ширака, 22-го президента Франції, пише Reuters.

У 2003 році він сказав, що держави Східної Європи, які підтримали США та Велику Британію у рішенні вторгнутись в Ірак, упустили "хорошу нагоду помовчати". Тоді Франція та Німеччина виступили проти вторгнення.

Видання пише, що це зауваження Ширака "шокувало" східноєвропейські країни та сприяло "стійкій недовірі" серед нових членів ЄС. Ця ж недовіра знову виникла після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Reuters зауважує, що після вторгнення держави Східної Європи, такі як Польща, критикували Макрона.

Президенту Франції дорікали стосовно того, що він залишив відкритими канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Макрона критикували щодо його фраз, буцімто Росія не має бути "приниженою" внаслідок міжнародних зусиль задля припинення війни РФ проти України, пише видання.

31 травня 2023 року президент Франції заявив, що союзники мають допомогти Україні всіма засобами, щоб вона ефективно провела контрнаступ.

Макрон повідомив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.

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