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Макрон хоче виправдатися після Китаю, закликає ЄС до стратегічного пробудження – Guardian

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 09:26
Макрон хоче виправдатися після Китаю, закликає ЄС до стратегічного пробудження – Guardian - Фото
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європі необхідне "стратегічне пробудження" після вторгнення Росії до України. Він має намір заявити про це сьогодні, 31 травня, на безпековому форумі в Братиславі, передає Guardian з посиланням на представника Єлисейського палацу.

Як зазначається, Макрон докладе дипломатичних зусиль, щоб запевнити країни Центральної та Східної Європи в тому, що Франція розуміє – ситуація безпеки на континенті назавжди змінилася внаслідок вторгнення Росії до України.

Видання нагадує, що у Східній Європі, особливо в Польщі, до Макрона ставляться з підозрою – як до людини, яка розглядає Росію як частину архітектури європейської безпеки та хоче використати війну в Україні для посилення оборонної автономії Європи таким чином, щоб послабити її зв'язок із США. Про "незалежність ЄС від США" Макрон заявляв після поїздки до Китаю.

У своєму виступі на форумі Макрон закликає до "стратегічного пробудження" і нагадає про роботу, зроблену Францією для захисту східного флангу НАТО, зокрема розміщення 1250 французьких військовослужбовців у Румунії та 300 в Естонії. Він також підкреслить роль Франції у розблокуванні постачання бойових танків в Україну.

А 1 червня на зустрічі Європейського політичного співтовариства (EPC) у Молдові, де зберуться лідери 47 країн, Макрон наголосить на прихильності Франції до перемоги України та заявить про неприйнятність замороженого конфлікту.

Президент Франції стверджуватиме, що Європі необхідно робити більше для підтримки власних потужностей з виробництва озброєнь та вивчення оборонного партнерства між державами-членами.

Очікується, що Макрон попередить про глибоку та неухильну ерозію європейської стратегічної стабільності через послідовні виходи Росії з договорів про контроль над ядерними озброєннями, а також недавнє розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Читайте також: Politico: Джонсон одного разу в люті назвав Макрона "лизоблюдом Путіна", хотів йому "вломити"

Наталія Медведєва
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війнаЕмманюель МакронФранція
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