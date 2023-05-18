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Джонсон одного разу розлютився, назвав Макрона "лизоблюдом Путіна" і хотів йому "вломити" – Politico

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 14:13
Джонсон одного разу розлютився, назвав Макрона
Борис Джонсон та Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в одній з приватних розмов із підлеглими нібито назвав "лизоблюдом Путіна" президента Франції Емманюеля Макрона і хотів "вимкнути йому світло", розповів колишній керівник комунікацій прем'єр-міністра країни Гуто Гаррі, пише Politico.

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"Розлючений" Джонсон одного разу також нібито назвав Макрона словом з чотирьох літер – "c**t",  заявив один з ключових помічників експрем'єра.

Гаррі зазначив, що ця тирада відбулась через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, після того, як Макрон розкритикував дії Великої Британії у відповідь на кризу щодо українських біженців.

За словами помічника Джонсона, експрем'єр тоді керувався бажанням завдати шкоди Макрону, тому почав говорити антифранцузькі образи.

Зокрема, Джонсон нібито сказав: "Нам потрібно зайнятися цим. Нам потрібна оргія з жабами. Мені доведеться вломити йому [Макрону]".

Гаррі заявив, що напруженість між лідерами розпочалась до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Макрон відвідав Москву з офіційним візитом за декілька тижнів до нападу. Тоді Джонсон буцімто назвав візит "нудотним".

Колишній радник Джонсона заявив, що, попри ці слова, двом лідерам вдалось порозумітись невдовзі після цього.

"Звичайно, через кілька тижнів вони все виправили. Вони дуже добре порозумілися. Вони насправді пішли разом випити віскі на саміті G7", — сказав Гаррі.

Прессекретар Джонсона заявив, що він не впізнав розповідь Гаррі про зустріч і не брав участі в подкасті свого колишнього чиновника.

  • 26 червня 2022 року у Франції опублікували зміст телефонної розмови Макрона з російським диктатором Путіним за декілька днів до широкомасштабного вторгнення РФ.
  • 17 травня 2023 року Джонсон пояснив, що переговори між Росією та Україною можливі, якщо Путіна повністю виб'ють з України.

Читайте також: Джонсон пояснив росіянам вигоду якнайшвидшої перемоги України: Перестанете вмирати

Артем Джеріпа
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війнаборис джонсонЕмманюель Макрон
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