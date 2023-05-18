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Politico: Джонсон однажды в ярости назвал Макрона "лизоблюдом Путина", хотел ему "вломить"

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 14:13
Politico: Джонсон однажды в ярости назвал Макрона
Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в одном из частных разговоров с подчиненными якобы назвал "лизоблюдом Путина" президента Франции Эмманюэля Макрона и хотел "выключить ему свет", рассказал бывший руководитель коммуникаций премьер-министра страны Гуто Гарри, пишет Politico.

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"Взбешенный" Джонсон однажды также якобы назвал Макрона словом из четырех букв – "c**t", заявил один из ключевых помощников экс-премьера.

Гарри отметил, что эта тирада состоялась через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, после того, как Макрон раскритиковал действия Великобритании в ответ на кризис в отношении украинских беженцев.

По словам помощника Джонсона, экс-премьер тогда руководствовался желанием нанести вред Макрону, поэтому начал говорить антифранцузские обидные выражения.

В частности, Джонсон якобы сказал: "Нам нужно заняться этим. Нам нужна оргия с лягушками. Мне придется вломить ему [Макрону]".

Гарри заявил, что напряженность между лидерами началась с широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда Макрон посетил Москву с официальным визитом за несколько недель до нападения. Тогда Джонсон якобы назвал визит "тошнотворным".

Бывший советник Джонсона заявил, что, несмотря на эти слова, двум лидерам удалось наладить отношения вскоре после этого.

"Конечно, через несколько недель они все исправили. Они очень хорошо поладили. Они действительно пошли вместе выпить виски на саммите G7", — сказал Гарри.

Пресс-секретарь Джонсона заявил, что он не узнал рассказа Гарри о встрече и не участвовал в подкасте своего бывшего чиновника.

  • 26 июня 2022 года во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона с российским диктатором Путиным за несколько дней до широкомасштабного вторжения РФ.
  • 17 мая 2023 года Джонсон объяснил, что переговоры между Россией и Украиной возможны, если Путина полностью выбьют из Украины.

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Артём Джерипа
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Емманюель МакронвойнаБорис Джонсон
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