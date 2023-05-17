Джонсон: Все говорят о переговорах. Они возможны, если Путина полностью выбьют из Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после победы Украины в войне. Об этом он заявил во время выступления во Львовском университете имени Ивана Франко.

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По его словам, много людей говорят о войне РФ против Украины и переговорах. Он отметил, что не исключает дипломатии, но только при условии, что переговорам будет предшествовать победа Украины.

"Победа, при которой жестокое, варварское и незаконное вторжение Владимира Путина будет полностью отбито, а его войска изгнаны из Украины. Для меня это должно быть предпосылкой любых переговоров. Я хочу, чтобы именно это поддержали западные государства", – сказал Джонсон.

Политик заявил, что Британия и другие союзники должны предоставить Украине все необходимое для победы.

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