Джонсон: Все говорят о переговорах. Они возможны, если Путина полностью выбьют из Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после победы Украины в войне. Об этом он заявил во время выступления во Львовском университете имени Ивана Франко.
По его словам, много людей говорят о войне РФ против Украины и переговорах. Он отметил, что не исключает дипломатии, но только при условии, что переговорам будет предшествовать победа Украины.
"Победа, при которой жестокое, варварское и незаконное вторжение Владимира Путина будет полностью отбито, а его войска изгнаны из Украины. Для меня это должно быть предпосылкой любых переговоров. Я хочу, чтобы именно это поддержали западные государства", – сказал Джонсон.
Политик заявил, что Британия и другие союзники должны предоставить Украине все необходимое для победы.
- Джонсон заявил, что не против стать новым генсеком НАТО.
- По словам экс-премьера Британии, безопасность его страны окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Он призвал дать ВСУ истребители.
- Джонсон считает, что не стоит зацикливаться на том, что будет с РФ после победы Украины в войне, и не имеет значения, развалится ли она.
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