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Джонсон: Все говорят о переговорах. Они возможны, если Путина полностью выбьют из Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 21:04
Джонсон: Все говорят о переговорах. Они возможны, если Путина полностью выбьют из Украины - Фото
Борис Джонсон (фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после победы Украины в войне. Об этом он заявил во время выступления во Львовском университете имени Ивана Франко.

По его словам, много людей говорят о войне РФ против Украины и переговорах. Он отметил, что не исключает дипломатии, но только при условии, что переговорам будет предшествовать победа Украины. 

"Победа, при которой жестокое, варварское и незаконное вторжение Владимира Путина будет полностью отбито, а его войска изгнаны из Украины. Для меня это должно быть предпосылкой любых переговоров. Я хочу, чтобы именно это поддержали западные государства", – сказал Джонсон.

Политик заявил, что Британия и другие союзники должны предоставить Украине все необходимое для победы. 

"В конце концов, вы боретесь за всех нас, а не только за свободу и демократию Украины, что, конечно, очень важно. Но, кроме того, вы боретесь за принципы свободы во всем мире, и мы должны вас за это поблагодарить", резюмировал он.

Читайте также: Украина четко готовилась к войне, нам повезло с Джонсоном и Уоллесом посол в Британии

Дмитрий Гриниченко
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