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Макрон хочет оправдаться после Китая, призовет ЕС к стратегическому пробуждению – Guardian

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 09:26
Макрон хочет оправдаться после Китая, призовет ЕС к стратегическому пробуждению – Guardian - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе необходимо "стратегическое пробуждение" после вторжения России в Украину. Он намерен заявить об этом сегодня, 31 мая, на форуме по безопасности в Братиславе, передает Guardian со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Как отмечается, Макрон приложит дипломатические усилия, чтобы заверить страны Центральной и Восточной Европы в том, что Франция понимает – обстановка безопасности на континенте навсегда изменилась в результате вторжения России в Украину.

Издание напоминает, что в Восточной Европе, особенно в Польше, к Макрону относятся с подозрением – как к человеку, который рассматривает Россию как часть архитектуры европейской безопасности и хочет использовать войну в Украине для усиления оборонной автономии Европы таким образом, чтобы ослабить ее связь с США. О "независимости ЕС от США" Макрон заявлял после поездки в Китай.

В своем выступлении на форуме Макрон призовет к "стратегическому пробуждению" и напомнит о работе, проделанной Францией для защиты восточного фланга НАТО, включая размещение 1250 французских военнослужащих в Румынии и 300 в Эстонии. Он также подчеркнет роль Франции в разблокировании поставок боевых танков в Украину.

А 1 июня на встрече Европейского политического сообщества (EPC) в Молдове, где соберутся лидеры 47 стран, Макрон подчеркнет приверженность Франции победе Украины и заявит о неприемлемости замороженного конфликта.

Президент Франции будет утверждать, что Европе необходимо делать больше для поддержки своих собственных мощностей по производству вооружений и изучения оборонного партнерства между государствами-членами.

Ожидается, что Макрон предупредит о глубокой и неуклонной эрозии европейской стратегической стабильности из-за последовательных выходов России из договоров о контроле над ядерными вооружениями, а также недавнего размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

  • 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
  • В Польше заявили, что слова президента Франции свидетельствуют о неверной оценке действительности.
  • 19 апреля NBC News написали, что Китай приветствует Макрона из-за разделения Запада.
  • 26 апреля Франция заявила, что "поощряет любой диалог" о прекращении войны России против Украины.

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Наталья Медведева
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войнафранцияЭмманюэль Макрон
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