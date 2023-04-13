Слова Макрона свидетельствуют о неверной оценке действительности – МИД Польши

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют о неверной оценке действительности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Трудно сказать, откуда последние слова Макрона о Европе и США, поскольку они показывают неправильную оценку действительности", – заявил Яблонский, комментируя слова президента Франции о том, что европейцам надо укреплять "стратегическую автономию ЕС" и уменьшить готовность "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

Замглавы польской дипломатии согласился с тем, что Европа должна быть способна защитить себя и иметь амбиции, но это не означает противостояния с США.

"Это правда, что Европа должна быть в состоянии защитить себя, она должна быть как можно сильнее и должна иметь такие амбиции, но она никоим образом не должна выступать против США или даже стремиться к какому-то вынужденному нейтралитету", — заявил Яблонский.

Он подчеркнул, что США были союзником Европы на протяжении десятилетий.

"Они поддерживали Европу на протяжении всего ХХ века, гарантируя стабильность и мир на нашем континенте, по крайней мере, на значительной части нашего континента", — сказал замглавы МИД Польши.

Он добавил, что трансатлантические отношения, в том числе внутри НАТО "являются основой, без которой трудно представить функционирование безопасной международной системы".

Яблонский отметил, что Польша давно говорит, что европейские государства должны больше тратить на оборону.

"В этом нет абсолютно ничего плохого, но цель этих действий – не поставить себя в положение против Соединенных Штатов, а скорее выйти на тот же уровень, будучи эквивалентным союзником", — сказал Яблонский.

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов относительно войны России против Украины.

Читайте также: Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны России против Украины – Politico

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.