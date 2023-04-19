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Китай чествует Макрона из-за разделения Европы и США — NBC News

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 16:16
Китай чествует Макрона из-за разделения Европы и США — NBC News - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Китайские чиновники и общество чествуют Эмманюэля Макрона, поскольку его заявления относительно Тайваня вызывают обеспокоенность в США и Европе из-за разногласий в позициях. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на западных и китайских экспертов.

Отмечается, что, несмотря на обеспокоенность наблюдателей "от Вашингтона до Брюсселя", недавний визит Макрона в Китай оставил китайскую сторону "в восторге".

После возвращения во Францию Макрон столкнулся с "бурей критики" из-за его слов о Тайване. Президент сказал, что Европе следует противостоять "вовлечению в конфликт из-за Тайваня" и сосредоточиться на "стратегической автономии" от США и Китая, пишет издание.

Слова Макрона вызвали беспокойство на Западе из-за возможности Пекина посеять раскол между союзниками и США.

Однако эти же слова были отмечены в Китае. Пропагандистское издание Global Times, контролируемое Компартией КНР, написало, что позиция Макрона сигнализирует "тупик для стратегии США, направленной на то, чтобы заманить Европу к сдерживанию Китая", отмечает NBC.

Критики Макрона заявили, что его комментарии "подрывают имидж европейского единства", который он пытался создать, посетив Китай одновременно с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет издание.

Как отмечает NBC, ЕС тяжело найти баланс в отношениях с Китаем между экономическими проблемами и ростом напряженности из-за Тайваня, правами человека и войной России против Украины. Однако, по крайней мере публично, ведущие чиновники держатся близко к своим союзникам США.

  • 7 апреля 2023 года Reuters сообщало, что Си Цзиньпин пышной встречей хочет "склонить" Макрона на сторону Китая.
  • Ряд европейских парламентариев раскритиковали слова Макрона о Тайване.

Читайте также: Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico

Артем Джеріпа
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Китай США война ЕС урсула фон дер ляйен Эмманюэль Макрон тайвань
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