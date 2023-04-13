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Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 11:35
Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico - Фото
Матеуш Моравецкий (фото: EPA)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подверг критике идеи президента Франции Эмманюэля Макрона насчет "стратегической автономии" стран Евросоюза от США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступления премьера страны.

Как пишет издание, в отличие от идей Макрона по отмежеванию ЕС от США и "стратегической автономии" во внешней политике, польский премьер выступает за "стратегическое партнерство" с Соединенными Штатами.

"Я не вижу альтернативы, и мы здесь абсолютно на одной волне, кроме как построить еще более тесный альянс с американцами. Если страны к Западу от Польши меньше понимают это, то, вероятно, в силу исторических обстоятельств" – сказал он.

В частности, Моравецкий подчеркивает "критическую важность" альянса между Америкой и Европой, в том числе потому, что Польша – один из "сильнейших союзников Киева в войне с Россией", пишет издание.

Там добавили, что поддержка Украины во время войны помогла Польше изменить то, как страну воспринимали в НАТО. До войны Польша "становилась все более маргинальным членом Альянса из-за проблем с нарушением верховенства права", а после вторжения России Польша "стала ключевым членом альянса", пишет издание.

Как отмечает Politico, нападение России на Украину подтвердило "давние подозрения Польши относительно своего исторического врага". Это позволяет ей "упрекать" Францию и Германию за их ошибку относительно угрозы со стороны Кремля. Поэтому слова Макрона и были подхвачены Варшавой, пишет издание.

"Старая Европа верила в соглашение с Россией, и старая Европа потерпела неудачу. Но есть новая Европа — Европа, которая помнит, чем был российский коммунизм. И Польша является лидером этой новой Европы", – сказал премьер на брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис.

  • 11 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что альянс с США является основой безопасности для Европы.
  • 12 апреля премьер Польши сообщил, что США передаст Украине танки Abrams, БМП Bradley и другое вооружение.

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Артем Джеріпа
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Матеуш Моравецкий Емманюель Макрон польша геополитика военная помощь
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