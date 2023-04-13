Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подверг критике идеи президента Франции Эмманюэля Макрона насчет "стратегической автономии" стран Евросоюза от США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на выступления премьера страны.

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Как пишет издание, в отличие от идей Макрона по отмежеванию ЕС от США и "стратегической автономии" во внешней политике, польский премьер выступает за "стратегическое партнерство" с Соединенными Штатами.

"Я не вижу альтернативы, и мы здесь абсолютно на одной волне, кроме как построить еще более тесный альянс с американцами. Если страны к Западу от Польши меньше понимают это, то, вероятно, в силу исторических обстоятельств" – сказал он.

В частности, Моравецкий подчеркивает "критическую важность" альянса между Америкой и Европой, в том числе потому, что Польша – один из "сильнейших союзников Киева в войне с Россией", пишет издание.

Там добавили, что поддержка Украины во время войны помогла Польше изменить то, как страну воспринимали в НАТО. До войны Польша "становилась все более маргинальным членом Альянса из-за проблем с нарушением верховенства права", а после вторжения России Польша "стала ключевым членом альянса", пишет издание.

Как отмечает Politico, нападение России на Украину подтвердило "давние подозрения Польши относительно своего исторического врага". Это позволяет ей "упрекать" Францию и Германию за их ошибку относительно угрозы со стороны Кремля. Поэтому слова Макрона и были подхвачены Варшавой, пишет издание.

"Старая Европа верила в соглашение с Россией, и старая Европа потерпела неудачу. Но есть новая Европа — Европа, которая помнит, чем был российский коммунизм. И Польша является лидером этой новой Европы", – сказал премьер на брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис.

11 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что альянс с США является основой безопасности для Европы.

12 апреля премьер Польши сообщил, что США передаст Украине танки Abrams, БМП Bradley и другое вооружение.

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Артем Джеріпа

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