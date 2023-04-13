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"Ключевой момент истории". Моравецкий уверен – Запад может больше и быстрее вооружать ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 10:35
Матеуш Моравецкий (фото — канцелярия премьера Польши)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил американского президента Джо Байдена за поддержку Украины и подчеркнул, что союзники официального Киева могут вооружать Силы обороны куда быстрее и больше, чем это делается. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Глава польского правительства отметил, что страны восточной Европы понимают максимальную серьезность ситуации с имперской войной России против Украины, но западная Европа отстает в этом плане.

"Я думаю, что многие из них могли бы сделать больше, быстрее и больше передавать оружия. Это богатые страны", – сказал он.

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Моравецкий добавил, поблагодарив Вашингтон: "Давайте будем откровенны: без США сегодня не было бы Украины".

"Я хочу, чтобы Украина выиграла эту войну, потому что, не дай бог, Украина будет завоевана, тогда это будет совсем другой мир. Если у России получится... Почему бы Китаю не повторить тот же трюк при поддержке россиян [c Тайванем]? Так что это поворотный момент в истории земного шара", – резюмировал премьер Польши.

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Євген Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война военная помощь союзники
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