"Ключевой момент истории". Моравецкий уверен – Запад может больше и быстрее вооружать ВСУ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил американского президента Джо Байдена за поддержку Украины и подчеркнул, что союзники официального Киева могут вооружать Силы обороны куда быстрее и больше, чем это делается. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

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Глава польского правительства отметил, что страны восточной Европы понимают максимальную серьезность ситуации с имперской войной России против Украины, но западная Европа отстает в этом плане.

"Я думаю, что многие из них могли бы сделать больше, быстрее и больше передавать оружия. Это богатые страны", – сказал он.

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Моравецкий добавил, поблагодарив Вашингтон: "Давайте будем откровенны: без США сегодня не было бы Украины".

"Я хочу, чтобы Украина выиграла эту войну, потому что, не дай бог, Украина будет завоевана, тогда это будет совсем другой мир. Если у России получится... Почему бы Китаю не повторить тот же трюк при поддержке россиян [c Тайванем]? Так что это поворотный момент в истории земного шара", – резюмировал премьер Польши.

12 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что США "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны, в том числе в виде танков Abrams и БМП Bradley.

Также Польша хочет делать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

По мнению Моравецкого, Южная Корея не поставляет снаряды Украине, так как боится реакции Китая и РФ.

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Євген Пилипенко

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