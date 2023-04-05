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Моравецкий: Эта война — начало конца РФ. Не может быть и речь о переговорах с варварами

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 19:47
Моравецкий: Эта война — начало конца РФ. Не может быть и речь о переговорах с варварами - Фото
Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война РФ против Украины — это начало конца страны-агрессора. Об этом он сообщил на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Варшаве. 

По его словам, война против Украины — это начала конца агрессивной России, ее империализма и колониализма, а также начало новой Европы. 

"Некоторые говорят, что нужно сдаться, отдать территории РФ, не может быть и речи о договоренностях с этой варварской Россией. Только Украина определит приемлемые для нее условия безопасности. Будущее строится только на правде", — сказал Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что дружба Украины и Польши станет фундаментом безопасности Европы на десятилетия. 

На этом же брифинге Зеленский сообщил, что Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.

Читайте также: Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий Россия война польша переговоры
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