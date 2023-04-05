Зеленский: Польша поставит Украине БТР Rosomak, ПЗРК Piorun и самоходные минометы Rak

Украина получит от Польши бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

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По его словам, Украина и Польша согласовали оборонный пакет, который важен для защиты от РФ именно в данный момент.

"Мы подписываем документ о поставках БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО Piorun. Это важные вооружения, которые нужны для сохранения украинских жизней", — сказал Зеленский.

Он отметил, что обсудил с Моравецким производство вооружений и боеприпасов.

"Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг — авиационная коалиция", — подчеркнул глава государства.

СПРАВКА. БТР Rosomak – польский четырехосный колесный бронетранспортер, разработанный компанией Rosomak S.A. "Росомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданиям ракет из РПГ-7.

ПЗРК Piorun — переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетающими целями: самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами. Совместная разработка военно-технологического университета и компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko S.A. Новая пусковая установка представляет собой глубокую модернизацию ПЗРК Grom, принятого на вооружение польской армии в 1995 году, который в свою очередь был разработан на базе советских ПЗРК "Игла-1" и "Игла".

Rak — самоходный миномет калибра 120 мм на шасси БТР Rosomak, способный поражать цели на расстоянии до 12 км и вести огонь в многократном одновременном поражении цели.

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Дмитро Гриниченко

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