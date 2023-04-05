Зеленский: Польша поставит Украине БТР Rosomak, ПЗРК Piorun и самоходные минометы Rak
Украина получит от Польши бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
По его словам, Украина и Польша согласовали оборонный пакет, который важен для защиты от РФ именно в данный момент.
"Мы подписываем документ о поставках БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО Piorun. Это важные вооружения, которые нужны для сохранения украинских жизней", — сказал Зеленский.
Он отметил, что обсудил с Моравецким производство вооружений и боеприпасов.
"Польша показывает лидерство в танковой коалиции, следующий шаг — авиационная коалиция", — подчеркнул глава государства.
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