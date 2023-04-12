Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Через день после того, как Китай имитировал удары по Тайваню во время военных учений вокруг острова, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил действия Пекина в интервью CNN и предупредил, что "они, похоже, пытаются подготовиться к войне против Тайваня".

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"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", – сказал Ву.

"Правительство Тайваня смотрит на китайскую военную угрозу как на то, с чем нельзя согласиться, и мы осуждаем это", – добавил он.

Отвечая на вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки разведки США, что Си Цзиньпин дал указание своим военным подготовиться к 2027 году, Ву выразил уверенность в готовности Тайваня.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", – сказал он.

После официального визита в Китай президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

Его заявление подверг критике Межпарламентский альянс по вопросам Китая (IPAC).

Вадим Ребрина

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