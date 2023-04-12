UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 07:42
Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Через день после того, как Китай имитировал удары по Тайваню во время военных учений вокруг острова, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил действия Пекина в интервью CNN и предупредил, что "они, похоже, пытаются подготовиться к войне против Тайваня".

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", – сказал Ву.

"Правительство Тайваня смотрит на китайскую военную угрозу как на то, с чем нельзя согласиться, и мы осуждаем это", – добавил он.

Отвечая на вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки разведки США, что Си Цзиньпин дал указание своим военным подготовиться к 2027 году, Ву выразил уверенность в готовности Тайваня.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", – сказал он.

  • После официального визита в Китай президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
  • Его заявление подверг критике Межпарламентский альянс по вопросам Китая (IPAC).
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай тайвань
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 