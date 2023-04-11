Более 250 парламентариев мира раскритиковали заявления Макрона о Китае и Тайване

Межпарламентский альянс по Китаю (IPAC) раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное им после визита в КНР, о том, что Европе не следует втягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление IPAC.

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По мнению членов Альянса, комментарии Макрона "не только игнорируют жизненно важное место Тайваня в мировой экономике, но и подрывают многолетнюю приверженность международного сообщества поддержанию мира в Тайваньском проливе".

"Следует подчеркнуть, что слова президента сильно расходятся с настроениями в законодательных органах Европы и за ее пределами", – говорится в заявлении.

Там также отмечается, что высказывания Макрона особенно несвоевременны на фоне продолжающихся военных учений КНР в Тайваньском проливе.

СПРАВКА. IPAC — это группа законодателей из 29 стран и Европейского парламента, целью которой является "работа над реформой подходов демократических стран к Китаю", включая "разработку последовательного ответа на [его] рост". В Альянс входят более 250 депутатов от демократических законодательных органов мира.

После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

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Вадим Ребрина

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