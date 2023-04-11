UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более 250 парламентариев мира раскритиковали заявления Макрона о Китае и Тайване

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:34
Более 250 парламентариев мира раскритиковали заявления Макрона о Китае и Тайване - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Межпарламентский альянс по Китаю (IPAC) раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное им после визита в КНР, о том, что Европе не следует втягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление IPAC.

По мнению членов Альянса, комментарии Макрона "не только игнорируют жизненно важное место Тайваня в мировой экономике, но и подрывают многолетнюю приверженность международного сообщества поддержанию мира в Тайваньском проливе".

"Следует подчеркнуть, что слова президента сильно расходятся с настроениями в законодательных органах Европы и за ее пределами", – говорится в заявлении.

Там также отмечается, что высказывания Макрона особенно несвоевременны на фоне продолжающихся военных учений КНР в Тайваньском проливе.

СПРАВКА. IPAC — это группа законодателей из 29 стран и Европейского парламента, целью которой является "работа над реформой подходов демократических стран к Китаю", включая "разработку последовательного ответа на [его] рост". В Альянс входят более 250 депутатов от демократических законодательных органов мира.
  • После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
  • 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

Читайте также: "Абсолютно позорно и неправильно": в Европе раскритиковали слова Макрона о США

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Макрон Эмманюэль Китай тайвань IPAC
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 