Более 250 парламентариев мира раскритиковали заявления Макрона о Китае и Тайване
Межпарламентский альянс по Китаю (IPAC) раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанное им после визита в КНР, о том, что Европе не следует втягиваться в американо-китайскую конфронтацию из-за Тайваня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление IPAC.
По мнению членов Альянса, комментарии Макрона "не только игнорируют жизненно важное место Тайваня в мировой экономике, но и подрывают многолетнюю приверженность международного сообщества поддержанию мира в Тайваньском проливе".
"Следует подчеркнуть, что слова президента сильно расходятся с настроениями в законодательных органах Европы и за ее пределами", – говорится в заявлении.
Там также отмечается, что высказывания Макрона особенно несвоевременны на фоне продолжающихся военных учений КНР в Тайваньском проливе.
- После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
- 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
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