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Франция заявила, что "поощряет любой диалог" о прекращении войны России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 17:09
Франция заявила, что
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Франция "поощряет любой диалог, способствующий разрешению конфликта [в Украине] в соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", говорится в заявлении Елисейского дворца после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпинем. Об этом сообщает CNN.

Ранее сегодня Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения поговорил по телефону с главой Китая.
  • В начале апреля, во время визита в КНР президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в чувство".
  • По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.
  • 9 апреля Макрон заявил, что в вопросе российско-украинской войны сейчас не время для переговоров, и, по его мнению, Китай это тоже понимает.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Китай переговоры франция си цзиньпин
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