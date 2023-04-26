Франция заявила, что "поощряет любой диалог" о прекращении войны России против Украины

Франция "поощряет любой диалог, способствующий разрешению конфликта [в Украине] в соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", говорится в заявлении Елисейского дворца после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпинем. Об этом сообщает CNN.

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Ранее сегодня Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения поговорил по телефону с главой Китая.

В начале апреля, во время визита в КНР президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в чувство".

По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

9 апреля Макрон заявил, что в вопросе российско-украинской войны сейчас не время для переговоров, и, по его мнению, Китай это тоже понимает.

Вадим Ребрина

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