Франция заявила, что "поощряет любой диалог" о прекращении войны России против Украины
26.04.2023, 17:09
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Франция "поощряет любой диалог, способствующий разрешению конфликта [в Украине] в соответствии с фундаментальными интересами Украины и международным правом", говорится в заявлении Елисейского дворца после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзиньпинем. Об этом сообщает CNN.
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Ранее сегодня Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения поговорил по телефону с главой Китая.
- В начале апреля, во время визита в КНР президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в чувство".
- По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.
- 9 апреля Макрон заявил, что в вопросе российско-украинской войны сейчас не время для переговоров, и, по его мнению, Китай это тоже понимает.
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