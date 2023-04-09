Макрон: Время не для переговоров, погода военная. Китай это тоже видит

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в вопросе российско-украинской войны сейчас не время для переговоров, и, по его мнению, Китай это тоже понимает. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Les Échos после недавней встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

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Журналист спросил Макрона, чего после его диалога с Си можно ожидать от Китая в вопросе войны РФ против Украины.

"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Время не для переговоров, даже если мы их подготовим и нам придется расставить вехи", – сказал Макрон.

Он подчеркнул, что в этом и заключается цель диалога с Китаем – закрепить общие подходы.

Во-первых, по словам Макрона, речь о поддержке принципов устава ООН. Во-вторых, о "четком напоминании" о ядерной энергетике и о том, что Китаю предстоит выяснить последствия того факта, что российский диктатор Владимир Путин заявил о планах разместить ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как дал обязательство не делать этого. В третьих, подчеркнул Макрон, речь об "очень четком напоминании" о гуманитарном праве и защите детей. В четвертых, должно быть общее стремление к согласованному и прочному миру.

"Отмечу, что Си Цзиньпин говорил об архитектуре европейской безопасности. Но не может быть архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты. Итак, вы видите, что из всего этого возникает общая матрица. Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России", – сказал Макрон.

В преддверии визита в Китай Макрон и президент США Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.

Во время визита Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".

По данным Politico, президенту Франции не удалось повлиять на позицию Си по войне России против Украины.

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Оксана Житнюк

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