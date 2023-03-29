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Зеленский: Путин решил переместить ядерное оружие в Беларусь после неудачного визита Си

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 12:57
Зеленский: Путин решил переместить ядерное оружие в Беларусь после неудачного визита Си - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву был неудачным для РФ, а поэтому диктатор Владимир Путин решил разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

По его словам, он предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи во время визита Си, чтобы "отвлечь внимание от провала".

"Что это значит? Это значит, что визит не пошел на пользу России", — сказал Зеленский.

Также глава государства не верит в то, что Кремль применит оружие массового поражения. 

Ранее Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.

Читайте также: Путин потерял все за год, Китай и Си Цзиньпин больше не хотят его поддерживать — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война владимир путин беларусь ядерное оружие си цзиньпин
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