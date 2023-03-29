Зеленский: Путин решил переместить ядерное оружие в Беларусь после неудачного визита Си

Президент Владимир Зеленский считает, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву был неудачным для РФ, а поэтому диктатор Владимир Путин решил разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

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По его словам, он предполагает, что Путин заявил о якобы планах переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь после неудачи во время визита Си, чтобы "отвлечь внимание от провала".

"Что это значит? Это значит, что визит не пошел на пользу России", — сказал Зеленский.

Также глава государства не верит в то, что Кремль применит оружие массового поражения.

Ранее Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21 марта – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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