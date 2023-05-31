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Макрон извинился перед странами Восточной Европы за недооценку угрозы со стороны России

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 19:58
Макрон извинился перед странами Восточной Европы за недооценку угрозы со стороны России - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принес извинения странам Восточной Европы за то, что Франция уделяла мало внимания их предупреждениям об угрозе со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона во время форума GLOBSEC в Братиславе, Словакия.

Издание пишет, что президент Франции предложил восточноевропейским странам mea cullpa (рус. "моя вина", формула покаяния и исповеди. – Ред.).

Он заявил, что Франция должна была уделять больше внимания этим государствам на фоне их предупреждений о воинственной России перед ее широкомасштабным вторжением в Украину.

Макрон сказал, что разделения между "Старой" и "Новой" Европой не должно быть. В частности, он имел в виду разногласия между западными и восточными членами Евросоюза по таким вопросам как Россия.

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"Некоторые говорили, что вы упустили возможность помолчать. Я думаю, что мы также упустили возможность послушать вас. Это время закончилось", – сказал он.

Этими словами Макрон намекнул на заявление Жака Ширака, 22-го президента Франции, пишет Reuters.

В 2003 году он сказал, что государства Восточной Европы, поддержавшие США и Великобританию в решении вторгнуться в Ирак, упустили "хорошую возможность помолчать". Тогда Франция и Германия выступили против вторжения.

Издание пишет, что это замечание Ширака "шокировало" восточноевропейские страны и способствовало "устойчивому недоверию" среди новых членов ЕС. Это же недоверие снова возникло после широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Reuters отмечает, что после вторжения государства Восточной Европы, такие как Польша, критиковали Макрона.

Президента Франции упрекали в том, что он оставил открытыми каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также Макрона подвергали критике относительно его фраз, что Россия якобы не должна быть "униженной" в результате международных усилий для прекращения войны РФ против Украины, пишет издание.

  • 31 мая 2023 года президент Франции заявил, что союзники должны помочь Украине всеми средствами, чтобы она эффективно провела контрнаступление.
  • Макрон сообщил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.
Артём Джерипа
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