Макрон о наступлении ВСУ: Нужно помочь всем, в ближайшие месяцы есть шанс на прочный мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники должны помочь Украине всеми средствами, чтобы она эффективно провела наступление. Об этом этом он сообщил в Словакии, цитирует его Barrons.

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По его словам, однажды он называл НАТО "мертвым мозгом", однако большая война России против Украины "встряхнула" Альянс.

"Сегодня нам нужно помочь Украине всеми средствами провести эффективное контрнаступление. Это то, что мы делаем в настоящее время. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже для прочного мира", — сказал Макрон.

Он отметил, что Европа должна закупать собственные вооружения и увеличивать количество дальнобойных средств.

"Мы, европейцы, должны в будущем иметь собственную способность защищать себя. Европейская опора внутри НАТО необходима. Это единственный способ заслужить доверие в долгосрочной перспективе", — заявил французский лидер.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

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