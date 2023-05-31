UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Макрон о наступлении ВСУ: Нужно помочь всем, в ближайшие месяцы есть шанс на прочный мир

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 18:14
Макрон о наступлении ВСУ: Нужно помочь всем, в ближайшие месяцы есть шанс на прочный мир - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники должны помочь Украине всеми средствами, чтобы она эффективно провела наступление. Об этом этом он сообщил в Словакии, цитирует его Barrons.

По его словам, однажды он называл НАТО "мертвым мозгом", однако большая война России против Украины "встряхнула" Альянс. 

"Сегодня нам нужно помочь Украине всеми средствами провести эффективное контрнаступление. Это то, что мы делаем в настоящее время. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже для прочного мира", — сказал Макрон.

Он отметил, что Европа должна закупать собственные вооружения и увеличивать количество дальнобойных средств. 

"Мы, европейцы, должны в будущем иметь собственную способность защищать себя. Европейская опора внутри НАТО необходима. Это единственный способ заслужить доверие в долгосрочной перспективе", — заявил французский лидер.

Недавно президент Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатофранцияЭмманюэль МакроннаступлениеЕвропавоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 