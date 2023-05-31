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Макрон про наступ ЗСУ: Потрібно допомогти всім, найближчими місяцями є шанс на міцний мир

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31.05.2023, 18:14
Макрон про наступ ЗСУ: Потрібно допомогти всім, найближчими місяцями є шанс на міцний мир - Фото
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники мають допомогти Україні всіма засобами, щоб вона ефективно провела наступ. Про це він повідомив у Словаччині, цитує його Barrons.

За його словами, якось він називав НАТО "мертвим мозком", проте велика війна Росії проти України "струсила" Альянс.

"Сьогодні нам потрібно допомогти Україні всіма засобами провести ефективний контрнаступ. Це те, що ми робимо зараз. Ми маємо активізувати наші зусилля, тому що те, що відбудеться протягом найближчих кількох місяців, дає шанс навіть для міцного миру", — сказав Макрон.

Він зазначив, що Європа має закуповувати власні озброєння та збільшувати кількість далекобійних засобів.

"Ми, європейці, повинні в майбутньому мати власну здатність захищати себе. Європейська опора всередині НАТО необхідна. Це єдиний спосіб заслужити довіру у довгостроковій перспективі", — заявив французький лідер.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для наступу, щоб отримати більше озброєнь від союзників.

Читайте також: Резніков про наступ: У глобальному плані ЗСУ готові, ми отримали багато бойової техніки

Дмитро Гриниченко
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