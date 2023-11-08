Зеленський: Обговоримо будь-які мирні пропозиції, що починаються з повного виведення військ РФ

Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять із необхідності повного виведення російських військ із суверенної території України. Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на конференції Reuters NEXT.

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Ведуча запитала Зеленського, на які компроміси він готовий піти, щоб досягти укладання миру.

Зеленський сказав, що він не розуміє, чому Україна, яка є жертвою агресії, має йти на якісь компроміси.

За його словами, компроміс, який передбачає відмову України від будь-якої частини її території, означатиме, що територіальна цілісність багатьох інших країн відразу ж опиниться під загрозою, оскільки в агресорів буде перед очима "російський успіх".

Зеленський сказав, що це стосується країн Азії, Африки та інших регіонів.

На питання, як має закінчитися ця війна, Зеленський сказав, що вона закінчиться виведенням військ Росії з усієї території України.

"Російські солдати мають піти на їхню власну суверенну землю. Це і буде точка, на якій зупиниться війна і почнеться створення дипломатичної платформи для того, щоб її закінчити", – сказав президент.

Він пояснив, що не хоче заглиблюватися в десять пунктів української формули миру, які відображають десять великих викликів, які поставила російська агресія, і що вони є важливими, але головним залишається те, що "росіяни повинні піти".

"І вони підуть. Ви побачите, як вони підуть", – сказав Зеленський.

Ведуча запитала, як Зеленський ставиться до ініціатив Китаю та інших країн щодо посередництва у припиненні війни і чи прийме він таке посередництво.

Президент відповів, що мав розмови на цю тему з лідерами Китаю, лідерами Африки та іншими. "Ми готові слухати будь-які голоси, якщо вони не російські. Включно з голосами Бразилії, США, Китаю, Африки".

"І ми залучаємо їх до нашої формули миру", – зазначив Зеленський.

"Наші десять пунктів – але з вашими пропозиціями. Будь ласка. Але все це має бути засноване на тій головній ідеї", – сказав Зеленський.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона передбачає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад світу" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

На третіх консультаціях у цьому форматі на Мальті були представники вже 66 країн.

Наприкінці жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "з обговорення пішли "мирні ініціативи", які пропонували Україні то відмовитися від частини територій, щось "обмінювати".

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