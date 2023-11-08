Зеленский: Обсудим любые мирные предложения, которые начинаются с полного вывода войск РФ

Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода российских войск с суверенной территории Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в іступлении на конференции Reuters NEXT.

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Ведущая спросила Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы добиться заключения мира.

Зеленский сказал, что он не понимает, почему Украина, которая является жертвой агрессии, должна идти на какие-то компромиссы.

По его словам, компромисс, который предполагает отказ Украины от любой части ее территории, будет означать, что территориальная целостность многих других стран сразу же окажется под угрозой, так как у агрессоров будет перед глазами "российский успех".

Зеленский сказал, что это точно касается стран Азии, Африки и других регионов.

На вопрос, как должна закончиться эта война, Зеленский сказал, что она закончиться выводом войск России со всей территории Украины.

"Российские солдаты должны уйти на их собственную суверенную землю. Это и будет точка, на которой остановится война и начнется создание дипломатической платформы для того, чтобы ее закончить", – сказал президент.

Он пояснил, что не хочет углубляться в десять пунктов украинской формулы мира, которые отражают десять крупных вызовов, которые поставила российская агрессия, и что они все важны, но главным остается то, что "россияне должны уйти".

"И они уйдут. Вы увидите, как они уйдут", – сказал Зеленский.

Ведущая задала вопрос, как Зеленский относится к инициативам Китая и других стран по посредничеству в прекращении войны и примет ли он такое посредничество.

Президент ответил, что у него были разговоры на эту тему с лидерами Китая, лидерами Африки и другими. "Мы готовы слушать любые голоса, если они не российские. Включая голоса Бразилии, США, Китая, Африки".

"И мы привлекаем их в нашу формулу мира", – отметил Зеленский.

"Наши десять пунктов – но с вашими предложениями. Пожалуйста. Но все это должно быть основано на той самой главной идее", сказал Зеленский.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

На третьих консультациях в этом формате на Мальте были представители уже 66 стран.

В конце октября глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что "из обсуждения ушли "мирные инициативы", которые предлагали Украине то отказаться от части территорий, то что-то "обменять".

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