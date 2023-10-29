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Кулеба: Исчезли "мирные инициативы", которые требовали оставить РФ территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 20:17
Кулеба: Исчезли
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видеотрансляции)

За время, которое прошло после августовских консультаций в Джидде, из обсуждения ушли "мирные инициативы", которые предлагали Украине то отказаться от части территорий, то что-то "обменять". Об этом написал в Instagram глава МИД Дмитрий Кулеба.  

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"Обратите внимание: за эти полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи", – написал Кулеба по итогам международных консультаций на Мальте.

По его словам, в центре дискуссий находится украинская "формула мира", которая полностью отвечает принципам Устава ООН и ключевым резолюциям Генассамблеи. 

Кулеба также отметил, что встреча на Мальте разрушает мифы о снижении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке и о потере Украиной поддержки так называемого "Глобального юга".

"Количество участников возросло, как и количество стран из-за пределов Европы и Северной Америки", – написал он.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

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Сергей Бережной
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дмитрий кулебамальтаформула мира

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