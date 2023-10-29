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Кулеба: Зникли "мирні ініціативи", які вимагали залишити РФ території України

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 20:17
Кулеба: Зникли
Дмитро Кулеба (Фото - скриншот із відеотрансляції)

За час, що пройшов після серпневих консультацій у Джидді, з обговорення пішли "мирні ініціативи", які пропонували Україні то відмовитися від частини територій, то щось "обмінювати". Про це написав у Instagram глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі", – написав Кулеба за підсумками міжнародних консультацій на Мальті.

За його словами, у центрі дискусій знаходиться українська "формула миру", яка повністю відповідає принципам Статуту ООН та ключовим резолюціям Генасамблеї.

Кулеба також зазначив, що зустріч на Мальті руйнує міфи про зниження уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та втрату Україною підтримки так званого "Глобального півдня".

"Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки", – написав він.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го.

Вона включає 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

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Сергій Бережний
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Дмитро КулебаМальтаформула миру
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