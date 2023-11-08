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Україна може досягти результатів на фронті ще цього року – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 20:28
Україна може досягти результатів на фронті ще цього року – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна спробує досягти результатів на фронті ще до кінця року, попри очевидні складнощі. Про це президент Володимир Зеленський сказав у виступі на конференції Reuters NEXT.

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Зеленський визнав повільний наступ ЗСУ в Запорізькій області, проте заявив, що, як і раніше, впевнений в успіхах "навіть ще до кінця року".

За його словами, українське командування вже має план дій на 2024 рік, який він не може розкрити.

"У нас є план. Цілком конкретні міста, цілком конкретні напрямки, якими ми йдемо. Я не можу поділитися подробицями, але у нас є деякий поступ на півдні, а також у нас є рух на сході. І деякі, я вважаю, хороші кроки на Херсонщині. Я впевнений, що на нас чекає успіх. Хоча це складно", – сказав Зеленський.

У цьому ж виступі Зеленський зазначив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи ґрунтуються на необхідності повного виведення військ РФ з усієї території України.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийвійнанаступ ЗСУ
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