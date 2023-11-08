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Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 20:28
Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в выступлении на конференции Reuters NEXT.   

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Зеленский признал медленное продвижение наступления ВСУ в Запорожской области, однако заявил, что по-прежнему уверен в успехах "даже еще до конца года".

По его словам, у украинского командования уже есть план действий на 2024 год, который он не может раскрыть.

"У нас есть план. Вполне конкретные города, вполне конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться подробностями, но у нас есть некоторое продвижение на юге, а также у нас есть движение на востоке. И некоторые, я полагаю, хорошие шаги в Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Хотя это сложно", – сказал Зеленский. 

В этом же выступлении Зеленский отметил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода войск РФ со всей территории Украины.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленскийвойнанаступление ВСУ

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