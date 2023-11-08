Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году – Зеленский

Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в выступлении на конференции Reuters NEXT.

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Зеленский признал медленное продвижение наступления ВСУ в Запорожской области, однако заявил, что по-прежнему уверен в успехах "даже еще до конца года".

По его словам, у украинского командования уже есть план действий на 2024 год, который он не может раскрыть.

"У нас есть план. Вполне конкретные города, вполне конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться подробностями, но у нас есть некоторое продвижение на юге, а также у нас есть движение на востоке. И некоторые, я полагаю, хорошие шаги в Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Хотя это сложно", – сказал Зеленский.

В этом же выступлении Зеленский отметил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода войск РФ со всей территории Украины.

Главком ВСУ заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.

В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.

По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.

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