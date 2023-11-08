Украина может добиться результатов на фронте еще в этом году – Зеленский
Украина попытается добиться результатов на фронте еще до конца года, несмотря на очевидные сложности. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в выступлении на конференции Reuters NEXT.
Зеленский признал медленное продвижение наступления ВСУ в Запорожской области, однако заявил, что по-прежнему уверен в успехах "даже еще до конца года".
По его словам, у украинского командования уже есть план действий на 2024 год, который он не может раскрыть.
"У нас есть план. Вполне конкретные города, вполне конкретные направления, по которым мы идем. Я не могу поделиться подробностями, но у нас есть некоторое продвижение на юге, а также у нас есть движение на востоке. И некоторые, я полагаю, хорошие шаги в Херсонской области. Я уверен, что нас ждет успех. Хотя это сложно", – сказал Зеленский.
В этом же выступлении Зеленский отметил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если эти инициативы исходят из необходимости полного вывода войск РФ со всей территории Украины.
- Главком ВСУ заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневренный тип войны.
- В то же время РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
- По его оценке, до конца 2023 года Россия может нарастить количество авиации до восьми дивизий.
Читайте также: Залужный: Нужен прорыв в технологиях войны. Иначе рано или поздно у нас не хватит людей
Комментарии