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Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операції

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17.11.2023, 12:41
Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операції - Фото
Бойовий водолаз ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Військові заявляють, що Сили оборони провели серію успішних атак на лівому березі — проводяться диверсійні та розвідувальні рейди.

Українські воїни виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства росіян, місця розташування піхоти та техніки, а також позицій артилерії для подальшого знищення.

ГШ зазначає, що на лівому березі тривають тяжкі бої.

"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться в повідомленні.
Попри серйозну лінію укріплень та опір окупантів, українські підрозділи змогли провести вдалі атаки.
Армія РФ контратакує і зазнає великих втрат — щодня загарбники намагаються повернути позиції від чотирьох до десяти разів. Через втрати вони змушені перекидати війська з інших напрямків.
Бои в Херсонской области (Карта: Military Land)
  • 17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
  • Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
  • 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".

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Дмитро Гриниченко
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