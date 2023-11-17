Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операції
17.11.2023, 12:41
Бойовий водолаз ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
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Військові заявляють, що Сили оборони провели серію успішних атак на лівому березі — проводяться диверсійні та розвідувальні рейди.
Українські воїни виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства росіян, місця розташування піхоти та техніки, а також позицій артилерії для подальшого знищення.
ГШ зазначає, що на лівому березі тривають тяжкі бої.
"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться в повідомленні.
Попри серйозну лінію укріплень та опір окупантів, українські підрозділи змогли провести вдалі атаки.
Армія РФ контратакує і зазнає великих втрат — щодня загарбники намагаються повернути позиції від чотирьох до десяти разів. Через втрати вони змушені перекидати війська з інших напрямків.
- 17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
- Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".
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