Генштаб підтвердив бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області та розкрив цілі операції

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Військові заявляють, що Сили оборони провели серію успішних атак на лівому березі — проводяться диверсійні та розвідувальні рейди.

Українські воїни виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства росіян, місця розташування піхоти та техніки, а також позицій артилерії для подальшого знищення.

ГШ зазначає, що на лівому березі тривають тяжкі бої.

"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться в повідомленні.

Попри серйозну лінію укріплень та опір окупантів, українські підрозділи змогли провести вдалі атаки.

Армія РФ контратакує і зазнає великих втрат — щодня загарбники намагаються повернути позиції від чотирьох до десяти разів. Через втрати вони змушені перекидати війська з інших напрямків.

17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".

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