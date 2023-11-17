Генштаб подтвердил бои на левом берегу Днепра в Херсонской области и раскрыл цели операции

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Военные заявляют, что Силы обороны провели серию успешных атак на левом берегу — проводятся диверсионные и разведывательные рейды.

Украинские воины выявляют пути поставок боеприпасов и продовольствия россиян, места расположения пехоты и техники, а также позиций артиллерии для дальнейшего уничтожения.

ГШ отмечает, что на левом берегу идут тяжелые бои.

"Одна из главных целей — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона — тем лучше", — сказано в сообщении. Несмотря на серьезную линию укреплений и сопротивление оккупантов, украинские подразделения смогли провести удачные атаки.

Армия РФ контратакует и несет большие потери — каждый день захватчики пытаются вернуть позиции от четырех до десяти раз. Из-за потерь они вынуждены перебрасывать войска с других направлений. 17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке". Смотрите также: Херсонская область. ВСУ уничтожили дронами ТОС "Солнцепек" на левом берегу Днепра — видео

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