Генштаб подтвердил бои на левом берегу Днепра в Херсонской области и раскрыл цели операции
17.11.2023, 12:41
Боевой водолаз ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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Военные заявляют, что Силы обороны провели серию успешных атак на левом берегу — проводятся диверсионные и разведывательные рейды.
Украинские воины выявляют пути поставок боеприпасов и продовольствия россиян, места расположения пехоты и техники, а также позиций артиллерии для дальнейшего уничтожения.
ГШ отмечает, что на левом берегу идут тяжелые бои.
"Одна из главных целей — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона — тем лучше", — сказано в сообщении.
Несмотря на серьезную линию укреплений и сопротивление оккупантов, украинские подразделения смогли провести удачные атаки.
Армия РФ контратакует и несет большие потери — каждый день захватчики пытаются вернуть позиции от четырех до десяти раз. Из-за потерь они вынуждены перебрасывать войска с других направлений.
- 17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".
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