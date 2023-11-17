Зеленський показав бійців ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині: фото

Президент Володимир Зеленський опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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На знімках можна побачити морських піхотинців, які пересуваються Дніпром на надувних човнах, а також операторів дронів.

"Дякую за вашу силу, за рух уперед. Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", – написав глава держави.

Раніше у Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра та заявили, що головні цілі — відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів, а також знищити логістику росіян.

17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".

Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".

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