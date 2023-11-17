Зеленський показав бійців ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині: фото
Президент Володимир Зеленський опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
На знімках можна побачити морських піхотинців, які пересуваються Дніпром на надувних човнах, а також операторів дронів.
"Дякую за вашу силу, за рух уперед. Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", – написав глава держави.
Раніше у Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра та заявили, що головні цілі — відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів, а також знищити логістику росіян.
17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
- Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".
- Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".
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