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Зеленський показав бійців ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині: фото

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17.11.2023, 14:44
Зеленський показав бійців ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині: фото - Фото
Бійці ЗСУ у Херсонській області (Фото: Костянтин та Влада Ліберови)

Президент Володимир Зеленський опублікував знімки із бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

На знімках можна побачити морських піхотинців, які пересуваються Дніпром на надувних човнах, а також операторів дронів.

Фото Константина и Влады Либеровых

"Дякую за вашу силу, за рух уперед. Слава кожному і кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість", – написав глава держави.

Фото Константина и Влады Либеровых

Фото Константина и Влады Либеровых

Раніше у Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра та заявили, що головні цілі — відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів, а також знищити логістику росіян.

Фото Константина и Влады Либеровых

17 листопада у командуванні Морської піхоти офіційно підтвердили закріплення ЗСУ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Фото Константина и Влады Либеровых

Фото Константина и Влады Либеровых

  • Раніше про це говорив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
  • 13 листопада Міноборони Росії заявило про нібито відступ окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте згодом прокремлівські ЗМІ видалили відповідні повідомлення, заявивши, що новина "анулюється як помилка".
  • Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть де завгодно".

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Дмитро Гриниченко
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