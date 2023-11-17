Зеленский показал бойцов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области: фото

Президент Владимир Зеленский опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, которые ведут бои на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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На снимках можно увидеть морских пехотинцев, которые передвигаются по Днепру на надувных лодках, а также операторов дронов.

"Спасибо за вашу силу, за движение вперед. Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость", — написал глава государства.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра и заявили, что главные цели — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов, а также уничтожить логистику россиян.

17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".

Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

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