Зеленский показал бойцов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области: фото
Президент Владимир Зеленский опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, которые ведут бои на левом берегу Днепра в Херсонской области.
На снимках можно увидеть морских пехотинцев, которые передвигаются по Днепру на надувных лодках, а также операторов дронов.
"Спасибо за вашу силу, за движение вперед. Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость", — написал глава государства.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра и заявили, что главные цели — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов, а также уничтожить логистику россиян.
17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
- 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".
- Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".
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