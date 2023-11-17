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Зеленский показал бойцов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 14:44
Зеленский показал бойцов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области: фото - Фото
Бойцы ВСУ в Херсонской области (Фото: Константин и Влада Либеровы)

Президент Владимир Зеленский опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, которые ведут бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. 

На снимках можно увидеть морских пехотинцев, которые передвигаются по Днепру на надувных лодках, а также операторов дронов. 

Фото Константина и Влады Либеровых

"Спасибо за вашу силу, за движение вперед. Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость", — написал глава государства.

Фото Константина и Влады Либеровых

Фото Константина и Влады Либеровых

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра и заявили, что главные цели — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов, а также уничтожить логистику россиян.

Фото Константина и Влады Либеровых

17 ноября в командовании Морской пехоты официально подтвердили закрепление ВСУ на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области. 

Фото Константина и Влады Либеровых

Фото Константина и Влады Либеровых

  • Ранее об этом говорил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
  • 13 ноября Минобороны России заявило о якобы отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако впоследствии прокремлевские СМИ удалили соответствующие сообщения, заявив, что новость "аннулируется как выпущенная по ошибке".
  • Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

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Дмитрий Гриниченко
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