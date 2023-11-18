UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Появилось видео попадания ракеты по центру Одессы 6 ноября: мимо проезжали люди видео

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 09:46
Видео: Одесский национальный художественный музей
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября. Недалеко от места попадания на машине и велосипеде проезжали люди.

Военные сообщали, что страна-агрессор била по Одессе ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М".

Попадания тогда пришлось по центру города и в законсервированное промышленное здание, осколочные ранения получили пять человек. Ударная волна повредила несколько многоэтажек и музей в исторической части города.

Сотрудники национального музея Одессы не пострадали, а основная коллекция музея на момент атаки была спрятана.

На опубликованных кадрах видно, как мимо места удара проезжают люди: на автомобиле и велосипеде. Однако видно, что они продолжают движение, несмотря на атаку.

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибла и ранена среди экипажа, пострадал работник порта.
  • 10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

Читайте также: Ночью Россия атаковала Украину 38 дронами, под Одессой прилет по энергетическому объекту

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаОдессамузей

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 