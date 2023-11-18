Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября. Недалеко от места попадания на машине и велосипеде проезжали люди.

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Военные сообщали, что страна-агрессор била по Одессе ракетами типа "Оникс" и "Искандер-М".

Попадания тогда пришлось по центру города и в законсервированное промышленное здание, осколочные ранения получили пять человек. Ударная волна повредила несколько многоэтажек и музей в исторической части города.

Сотрудники национального музея Одессы не пострадали, а основная коллекция музея на момент атаки была спрятана.

На опубликованных кадрах видно, как мимо места удара проезжают люди: на автомобиле и велосипеде. Однако видно, что они продолжают движение, несмотря на атаку.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибла и ранена среди экипажа, пострадал работник порта.

10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

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