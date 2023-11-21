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Росія била по Одесі та області протирадіолокаційними ракетами Х-31П, ними шукає ППО – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 19:41
Росія била по Одесі та області протирадіолокаційними ракетами Х-31П, ними шукає ППО – ЗСУ - Фото
Ракета Х-31П (Фото: соцмережі)

Упродовж дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Вдень і ввечері тактична авіація окупантів завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П, РФ використовує їх, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони, пояснило відомство.

В Одесі та Білгород-Дністровському районі було влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі, зазначили в ОК "Південь".

Люди не постраждали, повідомили військові.

Сьогодні ж в Одесі було чути звуки вибухів, оголошували ракетну небезпеку.

ДОВІДКА. Х-31П ("виріб 77П") — базовий варіант протирадіолокаційної ракети з пасивною радіолокацією ГСНЛ-112. Ракета призначена для знищення радіолокаційних систем зі складу зенітно-ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також для інших РЛС наземного і морського базування різного призначення. Прийнято на озброєння у 1988 році.
  • Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
  • Одеський національний художній музей опублікував відео з вуличних камер, на яких зафіксовано російський ракетний удар по центру міста у ніч проти 6 листопада.
  • 8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман, були поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.
  • 10 листопада в Одеському районі було два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

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Артем Джеріпа
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