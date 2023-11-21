В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье прогремели два взрыва, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Мониторинговые каналы пишут о том, что предварительно россияне применили баллистику.

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20:44. Мониторинговые каналы, украинские медиа и собеседник LIGA.net сообщили о взрыве в нескольких районах Запорожья.

"Предварительно баллистика с южного направления", – пишет monitor.

Местные жители пишут о "мощных взрывах".

Власти пока не предоставляли комментарии.

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