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Россия ударила ракетами под Запорожьем: когда прибыли спасатели, атаковала снова – фото

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 16:15
Россия ударила ракетами под Запорожьем: когда прибыли спасатели, атаковала снова – фото - Фото
Фото - Нацполіція

В Запорожской области россияне нанесли ракетные удары по мирному населенному пункту, в результате чего погибли два спасателя, прибывшие на место атаки РФ. Об этом сообщила Нацполиция.

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По данным правоохранителей, оккупанты нанесли три ракетных удара по Камышевской общине.

Враг дважды атаковал ракетами (тип устанавливается) мирный населенный пункт. В результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома.

Когда на место прибыли полицейские и спасатели, военные РФ совершили повторный обстрел. Погибли два сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

Россия ударила ракетами под Запорожьем: когда прибыли спасатели, атаковала снова – фото

Россия ударила ракетами под Запорожьем: когда прибыли спасатели, атаковала снова – фото
  • Ночью Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.
  • Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.
Оксана Житнюк
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