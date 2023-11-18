Російський дрон пошкодив під Одесою нафтобазу, без світла понад 3000 людей – Міненерго

У Міністерстві енергетики повідомили, що пошкоджений російським дроновим ударом енергетичний об'єкт в Одеській області – нафтобаза. Внаслідок атаки понад 3000 одеситів залишились без світла.

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"Внаслідок удару також пошкоджено електромережі. Без світла 1550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1700 споживачів", – йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Сили оборони півдня заявили про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області в ніч проти 18 листопада. Там пошкоджено адмінбудівлю, спалахнула пожежа, поранено працівника підприємства. Чоловіка госпіталізували.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що найбільші проблеми зі світлом в Ізмаїльському та Одеському районах.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону запевнив, що удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми.

Росія пів ночі обстрілювала Україну безпілотниками. На підступах до Києва українська ППО знищила всі БпЛА, якими країна-агресор намагалася вдарити по столиці. Загалом по різних областях було випущено 38 "шахедів", 29 з них знищили ЗСУ.

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