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Російський дрон пошкодив під Одесою нафтобазу, без світла понад 3000 людей – Міненерго

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 14:28
Російський дрон пошкодив під Одесою нафтобазу, без світла понад 3000 людей – Міненерго - Фото
Електрика (Фото: ЕРА)

У Міністерстві енергетики повідомили, що пошкоджений російським дроновим ударом енергетичний об'єкт в Одеській області – нафтобаза. Внаслідок атаки понад 3000 одеситів залишились без світла.

"Внаслідок удару також пошкоджено електромережі. Без світла 1550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1700 споживачів", – йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Сили оборони півдня заявили про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури в Одеській області в ніч проти 18 листопада. Там пошкоджено адмінбудівлю, спалахнула пожежа, поранено працівника підприємства. Чоловіка госпіталізували.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що найбільші проблеми зі світлом в Ізмаїльському та Одеському районах.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону запевнив, що удар по енергооб'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми.

  • Росія пів ночі обстрілювала Україну безпілотниками. На підступах до Києва українська ППО знищила всі БпЛА, якими країна-агресор намагалася вдарити по столиці. Загалом по різних областях було випущено 38 "шахедів", 29 з них знищили ЗСУ.

Дивіться також: Олещук показав, як уночі український зенітник вперше збив "шахед" над Одесою – відео

Мілана Головань
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